«УГМК-Застройщик» представил концепцию благоустройства кварталов на месте УЗТМ

На месте промзоны Уралмашзавода проложат около 7 км новых магистральных улиц, рассказал «Ъ-Урал» генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. Вокруг объекта культурного наследия — кузнечно-прессового цеха — появится площадь и культурное пространство площадью 10 га.

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Главный архитектор Р1-Групп Вера Мехонцева на презентации проекта рассказала, что все пространство района будет погружать в исторический контекст, но не «в лоб», а через физические ощущения, ритм и звуки квартала.

Улицы на плане соотнесены с заводскими цехами. Пешеходный бульвар от Площади первой пятилетки должен стать «парадной проходной», которая свяжет вход в квартал и новую площадь у кузнечно-прессового цеха. Янтарная подсветка в рекреационной зоне по задумке проектировщиков должна имитировать расплавленный металл.

По улице-конвейеру пройдет автомобильное и трамвайное движение через район. На площади с кузнечно-прессовым цехом и музейно-выставочным комплексом разместят культурные объекты. По словам господина Мордовина, наполнение культурного пространства пока продумывают, но один из вариантов — многоуровневый картинг.

Главная пешеходная ось объединит деловой и спортивный кластеры, а также жилые кварталы. Рядом появится парк-пуск, который будет основной зеленой зоной на пересечении двух улиц, а также гостевой зоной перед картингом. Возле входа на станцию метро «Машиностроителей» расположат сквер-фойе — площадь, на которой расположат арт-объект.

Цех-лаборатория пройдет от проспекта Космонавтов до «парадной проходной» и объединит новую застройку с существующей средой. Там появится аллея ученых, которая ориентирована в том числе на студентов.

Напомним, в районе бывших цехов Уралмашзавода появится 25 жилых кварталов на площади 94 га. Мастер-девелопером выступает «УГМК-Застройщик», около 80% территории будут застраивать девелоперы-партнеры. Район рассчитан на 44,3 тыс. жителей, в зоне застройки появится деловой квартал на 30 тыс. рабочих мест и социальная инфраструктура.

Анна Капустина