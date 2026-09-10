FT: Рэтклифф может заменить Кушнера и Уиткоффа в переговорах по Украине

Спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера могут заменить на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в переговорах по украинскому урегулированию. Источники газеты Financial Times утверждают, что прежняя переговорная команда фактически завела ситуацию в тупик. Издание со ссылкой на пять высокопоставленных источников утверждает, что Белый дом рассматривает возможность существенно сократить участие спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в переговорах с Россией и Украиной. По данным газеты, их место в «челночной дипломатии» готовится занять директор ЦРУ Джон Рэтклифф, который недавно посетил Москву с неанонсированным визитом. В Белом доме назвали эти сообщения «неверной и нелепой историей».

Близкие к главе ЦРУ чиновники уже уведомили европейских коллег, что Рэтклифф намерен взять на себя более значимую роль в контактах с обеими сторонами конфликта, используя в том числе прямой канал связи по линии разведок.

Потенциальное отстранение Уиткоффа и Кушнера связано с накопившейся критической массой недовольства его методами, утверждают источники. Будучи близким другом Трампа, Уиткофф не является кадровым дипломатом и не имеет соответствующего опыта. По мнению FT, его свободный и подчеркнуто неформальный стиль переговоров в итоге вызвал раздражение у всех ключевых участников процесса. По данным газеты, в Киеве считают, что спецпосланник недостаточно давил на Москву, требуя от нее уступок, а Москва якобы винит Уиткоффа в провале знакового саммита Россия—США на Аляске.

Подробнее — в материале «Ъ» «Уиткофф и Кушнер остаются в игре»