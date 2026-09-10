В трех регионах Черноземья в первом полугодии выросла средняя зарплата

Средняя номинальная зарплата в трех регионах Черноземья в январе — июне 2026 года увеличилась в годовом выражении на 9,5%–13,7%. Самые высокие начисления зафиксированы в Курской области. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональными органами Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Курской области среднемесячная зарплата за первое полугодие составила 81,5 тыс. руб., увеличившись на 13,7% по сравнению с этим же периодом 2025-го. В Белгородской области показатель вырос на 9,5% и достиг 78,5 тыс. руб., в Тамбовской зарплата составила 68,8 тыс. руб., что на 13,4% больше, чем годом ранее.

Больше всего в Курской области в первом полугодии зарабатывали в финансовой и страховой деятельности — 134 тыс. руб., сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — 128,5 тыс., строительстве и добыче полезных ископаемых — 118,8 тыс. руб. и 118,2 тыс. руб. соответственно. Меньше всего — в водоснабжении и утилизации отходов — 55,1 тыс. руб., административной деятельности — 51,9 тыс. руб., сфере операций с недвижимостью — 47,5 тыс. руб.

В Белгородской области самые высокие среднемесячные зарплаты за январь — июнь 2026 года зафиксированы в производстве прочих транспортных средств и оборудования — 136 тыс. руб., металлургическом производстве — 129,9 тыс. руб. и деятельности в области информации и связи — 124,2 тыс. руб. Среди отраслей с наименьшими зарплатами — производство мебели — 45,3 тыс. руб., кожи, изделий из кожи и одежды — 44,4 тыс. руб., обработка древесины и выпуск изделий из дерева и пробки — 40 тыс. руб.

В Тамбовской области данные о зарплатах по отдельным отраслям за январь — июнь не представлены. В Орловской области информация о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате за январь—июнь не опубликована. По последним данным, в июне она составила 75,2 тыс. руб., увеличившись на 10,3% по сравнению с июнем 2025 года. В Липецкой области актуальная информация также отсутствует: за январь — май среднемесячная номинальная зарплата составила 81,8 тыс. руб., увеличившись на 12,7% год к году.

За первое полугодие 2026-го среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций Воронежской области достигла 81,8 тыс. руб., увеличившись на 13,5% относительно аналогичного периода прошлого года.

Мария Свиридова