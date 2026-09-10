Sky News: британец планировал диверсию на заводе по производству беспилотников

На состоявшемся сегодня заседании магистратского суда Вестминстера стали известны подробности дела 31-летнего британца, которого обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Обвинение утверждает, что Джошуа Кэммидж по указанию подразделения ГРУ готовил диверсию на заводах по производству беспилотников. Об этом сообщает Sky News.

По данным следствия, Джошуа Кэммидж, житель Суиндона, поддерживал контакт и получал инструкции от человека, связанного с «Добровольческим корпусом ГРУ», который в материалах дела называют «подразделением российских спецслужб». Обвинение утверждает, что в период с 27 марта по 4 сентября этого года Кэммидж отправил этому человеку скриншоты карты Суиндона с указанными на ней четырьмя предприятиями по производству беспилотников. Кроме того, он якобы сообщил ему подробности о деятельности одного из этих предприятий, а также искал информацию об устройстве глушения Wi-Fi и проводил разведку на местности.

Джошуа Кэммидж свою вину не признает. Его адвокат настаивает на том, что мужчина не собирался устраивать диверсии и причинять кому-либо вред. Суд принял решение оставить Кэммиджа под стражей до следующего заседания суда, запланированного на 25 сентября.

Джошуа Кэммиджа задержали 4 сентября. Обыски прошли по двум адресам в Суиндоне. В рамках закона о национальной безопасности ему инкриминируется оказание помощи иностранной разведке и подготовка диверсии.

Алена Миклашевская