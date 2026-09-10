Британская полиция предъявила обвинения 31-летнему гражданину Великобритании Джошуа Кэммиджу в рамках дела об угрозе национальной безопасности и сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии следствия, Кэммидж готовил диверсию по прямым указаниям лица, связанного с «Добровольческим корпусом ГРУ».

Как сообщает «Би-би-си», Кэммиджа, жителя города Суиндон, силовики задержали 4 сентября. Обыски прошли по двум адресам в Суиндоне. Подробностей готовившейся диверсии полиция не раскрывает. Как заявил главный прокурор отдела по борьбе с терроризмом и особо важным делам Королевской прокурорской службы Фрэнк Фергюсон, у обвинения «достаточно доказательств для передачи дела в суд». По мнению прокуратуры, «возбуждение уголовного дела соответствует интересам общества» и «ответчик имеет право на справедливый суд».

Алена Миклашевская