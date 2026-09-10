Российские фигуристы обжалуют отзыв нейтрального статуса
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал коммюнике об участии в его соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. В заявлении ISU отмечено, что в общей сложности заявки на приобретение нейтрального статуса подали 234 фигуриста. Однако важнейшей его частью является следующая. В ней сказано об отзыве такого статуса у одиночников Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, а также об отказе в предоставлении его танцорам Александре Степановой и Ивану Букину. Это очень серьезные потери для сборной России. Степанова и Букин долгое время были ее лидерами в своей дисциплине, а в декабре в Санкт-Петербурге взяли очередное золото чемпионата страны. Кондратюк на том первенстве был третьим.
В июне ISU первым среди крупных федераций, отвечающих за зимние виды, радикально смягчил введенный в 2022 году, после начала военной спецоперации на Украине, санкционный режим и допустил их к участию в своих соревнованиях в нейтральном статусе. На открывавших этот сезон соревнованиях уже выступила целая группа российских фигуристов — и юниоров, и взрослых. В минувший уикенд на турнире Kinoshita Group Cup в Токио ее спортсмены завоевали в общей сложности восемь наград, а Владислав Дикиджи и пара Александра Бойкова с Дмитрием Козловским стали его победителями.
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Нейтральный статус ISU не выдается автоматически: спортсмен проходит проверку комиссии на соответствие критериям допуска. Среди них — отсутствие службы в вооруженных силах России или органах безопасности, «активного» участия в специальной военной операции и эпизодов ее публичной поддержки. Поэтому отзыв уже выданного статуса и отказ в его предоставлении означают пересмотр индивидуального соответствия этим требованиям, а не отмену самого режима допуска для российских фигуристов.
Обжалование может дать спортсменам возможность добиться пересмотра решения и вернуть право претендовать на участие в международных стартах. Но даже положительный исход не гарантирует выступление на любом турнире: квоты для нейтральных спортсменов распределяются по результатам и позиции в мировом рейтинге, а поскольку россияне более трех лет не могли набирать очки, их первоначальная квота минимальна — по одному одиночнику и одиночнице, одной спортивной паре и танцевальному дуэту.
Кроме того, ISU оставил за собой право постоянно оценивать ситуацию после возвращения российских спортсменов и усиливать ограничительные меры, если заметит инциденты, угрожающие безопасности и целостности соревнований. Поэтому восстановление статуса решает только вопрос допуска к системе, но не снимает последующих квалификационных и регуляторных ограничений.