Российские фигуристы обжалуют отзыв нейтрального статуса

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал коммюнике об участии в его соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. В заявлении ISU отмечено, что в общей сложности заявки на приобретение нейтрального статуса подали 234 фигуриста. Однако важнейшей его частью является следующая. В ней сказано об отзыве такого статуса у одиночников Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, а также об отказе в предоставлении его танцорам Александре Степановой и Ивану Букину. Это очень серьезные потери для сборной России. Степанова и Букин долгое время были ее лидерами в своей дисциплине, а в декабре в Санкт-Петербурге взяли очередное золото чемпионата страны. Кондратюк на том первенстве был третьим.

В июне ISU первым среди крупных федераций, отвечающих за зимние виды, радикально смягчил введенный в 2022 году, после начала военной спецоперации на Украине, санкционный режим и допустил их к участию в своих соревнованиях в нейтральном статусе. На открывавших этот сезон соревнованиях уже выступила целая группа российских фигуристов — и юниоров, и взрослых. В минувший уикенд на турнире Kinoshita Group Cup в Токио ее спортсмены завоевали в общей сложности восемь наград, а Владислав Дикиджи и пара Александра Бойкова с Дмитрием Козловским стали его победителями.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не в первый CAS»