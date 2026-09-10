Не в первый CAS

Очередной процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS), который инициирует российская сторона, будет связан с ЧП в фигурном катании. Международный союз конькобежцев внезапно лишил уже приобретенного нейтрального статуса, позволяющего участвовать в состязаниях под его эгидой, двух одиночников — Марка Кондратюка и Камилу Валиеву, а также отказался предоставить его танцорам Александре Степановой и Ивану Букину. Для Валиевой это разбирательство в CAS будет уже вторым. По итогам первого он признал суперзвезду фигурного катания виновной в допинговом нарушении и наказал четырехлетней дисквалификацией, после которой она недавно вернулась в спорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Кондратюк

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Марк Кондратюк

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал коммюнике об участии в его соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. В июне ISU первым среди крупных федераций, отвечающих за зимние виды, радикально смягчил введенный в 2022 году, после начала военной спецоперации на Украине, санкционный режим и допустил их к участию в своих соревнованиях в нейтральном статусе. На открывавших этот сезон соревнованиях уже выступила целая группа российских фигуристов — и юниоров, и взрослых.

Возвращение национальной сборной России получилось довольно эффектным. В минувший уикенд на турнире Kinoshita Group Cup в Токио ее спортсмены завоевали в общей сложности восемь наград, а Владислав Дикиджи и пара Александра Бойкова с Дмитрием Козловским стали его победителями.

В заявлении ISU говорится о том, что в общей сложности заявки на приобретение нейтрального статуса подали 234 фигуриста. Однако важнейшей его частью является следующая. В ней сказано об отзыве такого статуса у одиночников Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, а также об отказе в предоставлении его танцорам Александре Степановой и Ивану Букину. Это очень серьезные потери для сборной России. Степанова и Букин долгое время были ее лидерами в своей дисциплине, а в декабре в Санкт-Петербурге взяли очередное золото чемпионата страны. Кондратюк на том первенстве был третьим.

Валиева входит в число самых популярных фигуристок как внутри страны, так и за рубежом. Правда, карьеру после длительного перерыва она возобновила только в прошлом сезоне. Пауза был связана с допинговой дисквалификацией спортсменки, которую она отбывала из-за положительной допинг-пробы, выявившей следы триметазидина. Ее взяли еще в 2021 году. Проба вылилась в грандиозный скандал. Информация о ней была обнародована с задержкой, во время состоявшейся в феврале 2022 года Олимпиады в Пекине, уже после выигранного сборной России с помощью Валиевой командного турнира. Россиянку, которой в тот момент не исполнилось 16 лет и которая в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом была так называемым защищенным лицом, все-таки допустили к выступлению в личном турнире (она заняла четвертое место), но после долгого разбирательства наказали. Российская сборная же лишилась золота. Наблюдения за Валиевой, которая тренируется в той же академии — Татьяны Навки — и у того же наставника — Светланы Соколовской, что и Кондратюк, после возобновления карьеры позволяли предположить, что она может выбраться на ведущие позиции, если сохранит высокую сложность технического контента.

При этом в случаях с Камилой Валиевой и Марком Кондратюком отзыв нейтрального статуса последовал спустя всего месяц после его официального предоставления. Что произошло за это время, ISU пояснить отказался.

В его коммюнике лишь отмечается, что после «анализа на соответствие критериям допуска» структура определила, что спортсмены «больше не отвечают требованиям». Требования же приведены по соседству. ISU повторил критерии допуска россиян, сформулированные им летом. Список чрезвычайно короткий: в нем лишь три пункта. Это запреты на службу в армии или органах национальной безопасности России и Белоруссии, «активное участие в военных операциях против Украины» и «активную и публичную поддержку» СВО.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) в связи с решением ISU подчеркнула, что «всегда оказывала и продолжает оказывать любую поддержку, в которой нуждаются наши спортсмены». «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации и благодарим все организации, выразившие готовность оказать содействие нашим спортсменам»,— уточнила она в своем заявлении.

Источник “Ъ” в руководстве отечественного фигурного катания сказал, что решения ISU «ничего, кроме удивления, вызвать не могут», поскольку, например, Камила Валиева «точно не под один пункт не подпадает»: «Женщина, в армии не служила, даже в ЦСКА никогда не занималась».

Собеседник “Ъ” предположил, что «кто-то в рабочей группе ISU, занимавшейся допуском, которому показалось, что сборная России получается слишком сильной, мог просто зацепиться за какие-нибудь посты в соцсетях или фотографии».

На них просила обратить внимание и Федерация фигурного катания Украины, которая в конце августа направила на имя президента ISU Ким Чжэ Ёля письмо с просьбой повторно проверить некоторых российских фигуристов на соответствие критериям нейтральности и пересмотреть решение об их допуске. В перечне значились и имена Камилы Валиевой с Марком Кондратюком.

Защищать отстраненных от соревнований фигуристов будет и Министерство спорта РФ, которое совместно с различными федерациями в прошлом и нынешнем годах уже инициировало целый ряд успешных для отечественной спортивной отрасли процессов. Его глава Михаил Дегтярев объявил, что ФФКР и «наши фигуристы, несправедливо лишенные права выступать на международных соревнованиях под эгидой ISU, в ближайшее время подадут иск в CAS». Федерации и спортсменам будет оказана «юридическая поддержка, в том числе предоставлены квалифицированные адвокаты».

Конкретно Камиле Валиевой инстанция, куда обращается российская сторона, прекрасно знакома. Именно CAS поставил точку в разбирательстве по поводу ее сложной допинговой истории. В 2024 году он назначил фигуристке, по сути, максимально жесткую — четырехлетнюю — дисквалификацию, посчитав, что ее представители не смогли доказать непреднамеренность нарушения (возможность остаться в спорте ей обеспечил ее ретроспективный, с момента взятия пробы, отсчет). В свою очередь, на этой неделе Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу уже от Валиевой на CAS и Верховный суд Швейцарии, куда она обращалась с апелляцией (см. “Ъ” от 9 сентября). В ней спортсменка обвиняет эти органы в нарушении ее фундаментальных прав и «неэффективном» рассмотрении дела, указав, скажем, на игнорирование важных свидетельств и пренебрежение статусом защищенного лица.

Алексей Доспехов