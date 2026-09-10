Спектакль «Накануне» Николая Рощина с Константином Райкиным вышел в «Сатириконе»

Театральный сезон в Москве начался с высокой ноты. Николай Рощин поставил в «Сатириконе» пьесу Горького «Егор Булычов и другие», в которой пролетарский классик описывает канун Октябрьской революции. Одну из лучших своих ролей в спектакле «Накануне» сыграл Константин Райкин.

«Домашние черти» — так именует в пьесе купец Егор Булычов домочадцев. Купец этот всегда был силен, да вдруг захворал и угасает. На жалобы близких грозит, что выздоровеет и вынесет их вон. Возьмемся предположить, что «черти» и их остроумно придуманные Горьким перепалки напомнили Рощину любимую им комедию дель арте. Пьесу он ставит близко к тексту, но по законам этого старинного жанра.

Спектакль Рощина пока еще набирает силу. Дель арте ему к лицу, хотя жанр требует большей точности. Чего еще не хватает, так это голосовой партитуры. Не все артисты находят особое звучание: не крик, а именно громкие, утрированные голоса дель арте. И то сказать: Гоцци не писал драм, тем более трагедий. А Рощин замахнулся. И в общем-то попал в цель.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трагедия дель арте».