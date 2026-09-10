Трагедия дель арте

Театральный сезон в Москве начался с высокой ноты. Николай Рощин поставил в «Сатириконе» пьесу Горького «Егор Булычов и другие», в которой пролетарский классик описывает канун Октябрьской революции. Одну из лучших своих ролей в спектакле «Накануне» сыграл Константин Райкин. Рассказывает Алла Шендерова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Близкие Егора Булычова (Константин Райкин) старательно изображают преданность, но его звериное чутье не обманешь

Фото: Александр Иванишин Близкие Егора Булычова (Константин Райкин) старательно изображают преданность, но его звериное чутье не обманешь

Фото: Александр Иванишин

«Домашние черти» — так именует в пьесе купец Егор Булычов домочадцев. Купец этот всегда был силен, да вдруг захворал и угасает. На жалобы близких грозит, что выздоровеет и вынесет их вон.

Возьмусь предположить, что «черти» и их остроумно придуманные Горьким перепалки напомнили Рощину любимую им комедию дель арте. Пьесу он ставит близко к тексту, но по законам этого старинного жанра.

Первое появление персонажей — классическое антре, эффектно выявляющее характер «маски», то есть героя. В прологе на сцену выскакивает горничная Глафира (Алена Разживина) — у нее ловкая балетная пластика и смешное «лацци» с дверью, в которую она нарочито громко бьет лбом, дергая ручку не в ту сторону. Сразу ясно: она заправляет домом и всех дурачит.

Множество серых дверей по бокам сцены и прозрачный задник: большие окна и парадная стеклянная дверь — декорация, сделанная самим Рощиным, художником по первому образованию.

За дверями скрываются персонажи, напоминающие булгаковскую нечисть: то голый зять Булычова Звонцов (виртуозный Денис Суханов), аки античное изваяние; то вальяжная хищница дочь Варвара (Полина Райкина); то хрипящий в петле Тятин (Константин Новичков), которого интриган Звонцов прочит в женихи Шуре. Нечисть бессмертна: на сбор гостей Тятин явится кавалером, ухаживающим за тремя дамами сразу. За окнами дома Булычова — всегда ночь. Холодная, судя по морозному пару. Гостиная тоже тонет в темноте: люстра, которую Глафира поднимает с пола, перетягивая специальный механизм, сперва кажется магическим огненным кругом. Но XX век уже наступил: вот и Шурка, побочная дочь Булычова, звонит подружке по дисковому телефону — зовет кататься на лыжах.

Сделано это так: из одной двери выскакивает горничная, из другой — Ксения (клоунесса Агриппина Стеклова тоже родом из дель арте), законная жена Егора. Не успевают они начать словесный батл, как из двери напротив вываливается Шура на лыжах, и ее пикировка с мачехой сопровождается невыносимым грохотом. У Горького Шура и Глафира — единственные, кому дорог Булычов. В спектакле они тоже чертовки, но если Глаха (как зовет ее Егор) ему предана, с Шурой (в трактовке Анны Петровой) все неясно: и то сказать, она сама еще себя не знает.

Написанная Горьким реплика о том, что «она хочет быть куртизанкой и всех совращать», становится общим рефреном, превращающим любое сборище то ли в оргию, то ли в сектантский ритуал.

В спектакле участники этих оргий — не люди, а «маски» с особой пластикой (жаль, в программке не указан хореограф). Их движения сопровождает музыка, льющаяся как бы из огромного граммофона: давний соратник Рощина актер и композитор Иван Волков написал звуковую партитуру, настолько точно дополняющую среду спектакля, что ее не замечаешь. И в данном случае это большой комплимент.

Домашние игры вокруг будущего наследства и «кьоджинские перепалки» жены, любовниц и дочерей Булычова стихают при его приближении. Сперва за окнами появляется монашеский клобук Павлина (Антон Кузнецов), поп катит перед собой кресло. В нем топорщится мохнатый ком: шуба и шапка, из которых смотрят круглые звериные глаза. Остановившиеся от ужаса и одновременно жадные и цепкие. И вот из кресла легко вскакивает Булычов-Райкин и хватает любимую Шурку так, как отцу не надо бы. Шурка это знает и нарочно расхаживает по дому в белье. Вот и Глафира норовит к ней приревновать. Даже игуменья Меланья (снова Стеклова) оказывается бывшей его пассией.

Райкин играет умного зверя — для таких нет запретных желаний. Он, похоже, единственный тут живой, а не «нечистый». Смертный, умирающий. И его страшно жаль даже во время лацци с осмотром доктора (Тимофей Трибунцев) или с лесничим (опять Трибунцев), обложившим медведя: медведь машет лапой в дверях. Или с юродивыми (снова Трибунцев), один из которых лечит Егора трубным гласом, а другой сажает живого в исцеляющий гроб.

Горький начал «Булычова» в Сорренто, закончил в Москве. Описав и укрупнив свои ощущения от 1916–1917 годов, он ничем не намекнул, как он сам относился к этому «накануне» в 1931-м, живя в Москве, обложенный энкавэдэшниками, как медведь в его пьесе.

В тексте пьесы есть и затянувшаяся война (Первая мировая), и вымирающий народ, и те, кто греет на этом руки. Но есть и ужас, неподдельный и очень современный, который герои испытывают перед надвигающимся будущим.

Спектакль Рощина пока еще набирает силу. Дель арте ему к лицу, хотя жанр требует большей точности. Чего еще не хватает, так это голосовой партитуры. Не все артисты находят особое звучание: не крик, а именно громкие, утрированные голоса дель арте. И то сказать: Гоцци не писал драм, тем более трагедий. А Рощин замахнулся. И в общем-то попал в цель.

В последней сцене, когда больной Булычов добровольно замыкает себя в гроб, напоминающий футляр от контрабаса, а домочадцы, привлеченные демонстрацией на улице, приникают к окнам (спускаются со сцены и смотрят в упор на зрителей), в зал вдруг проникает настоящий страх. Похожее почувствовал когда-то Мейерхольд в комичности чеховского «Вишневого сада», написавший после премьеры: «…На фоне глупого топотанья входит ужас».