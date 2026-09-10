Вышел новый альбом Урганта «Гостелерадио»

Иван Ургант выпустил второй альбом своего эстрадного альтер эго Гриши Урганта «Гостелерадио». Первая пластинка выдуманного персонажа «Estrada» (2012) появилась вскоре после запуска на «Первом канале» шоу «Вечерний Ургант». Новый альбом Урганта вышел в пору, когда его присутствие на ТВ равно нулю.

А новый альбом Гриши Урганта «Гостелерадио» — не игра, а серьезное погружение в культуру саундтреков к советскому кино 1970–1980-х. Тексты песен как раз особого отпечатка времени на себе не несут, там много сегодняшнего. Но вот музыка и оформление безошибочно отсылают к конкретной исторической эпохе. Не без типичной ургантовской иронии, конечно.

Подробнее — в материале «Ъ» «На музыкальной вахте».