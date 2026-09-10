На музыкальной вахте

Иван Ургант выпустил второй альбом своего эстрадного альтер эго Гриши Урганта «Гостелерадио». Первая пластинка выдуманного персонажа «Estrada» (2012) появилась вскоре после запуска на «Первом канале» шоу «Вечерний Ургант». Новый альбом Урганта вышел в пору, когда его присутствие на ТВ равно нулю. При этом «Гостелерадио» — трогательный оммаж именно телевидению, причем самому что ни на есть советскому, считает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка альбома «Гостелерадио»

Фото: Gosteleradio Обложка альбома «Гостелерадио»

Фото: Gosteleradio

Если бы в мире существовали премии за стилизацию, Иван Ургант был бы достоин самой престижной из них. Достаточно вспомнить ретропроекты «Голубой Ургант» и «Ciao, 2020!», в которых команда «Вечернего Урганта» играла с эстетикой «Голубого огонька» и фестиваля в Сан-Ремо. Но это был маскарад.

А новый альбом Гриши Урганта «Гостелерадио» — не игра, а серьезное погружение в культуру саундтреков к советскому кино 1970–1980-х.

Тексты песен как раз особого отпечатка времени на себе не несут, там много сегодняшнего. Но вот музыка и оформление безошибочно отсылают к конкретной исторической эпохе. Не без типичной ургантовской иронии, конечно.

На обложке альбома Гриша Ургант позирует на фоне книжных полок, корешки книг повернуты к стене, и непонятно, что же читает этот интеллигентный усатый мужчина средних лет. В этом же кабинете снято размещенное в сети интервью для программы «Новинки звукозаписи» — она родом из тех же глубин советского бессознательного, что и весь «архив» Гриши.

Интервью выложено на сайте проекта gosteleradio.com — можно ли представить себе что-то менее совместимое, чем «Гостелерадио» и .com?

«Гостелерадио» для русского уха и глаза — бренд узнаваемый, родной, обладающий мощной советской культурной «прошивкой». Для Ивана Урганта слой таких ассоциаций — объект одновременно иронии, ностальгии и исследования.

На альбоме 11 треков из 11 воображаемых фильмов. Каждая песня соотнесена на сайте с любовно выполненной афишей выдуманного фильма, логлайном и титрами, да еще снабжена статьей кинокритика из газеты с названием вроде «Пионер Заполярья» или мифического журнала «Кино — молодежи». Еще 11 треков на альбоме — диалоги из фильмов, записанные актерами, о которых мы раньше никогда не слышали.

Песню «Зима навсегда» сопровождает клип, представляющий собой титры к фильму «Четыре песни в непогоду» (который вы, конечно, не найдете на «Кинопоиске»). Клип снят с поразительно точным визуальным чувством советского телевизионного кино 1970-х, в котором производственные темы соседствовали с любовными страстями в рамках дозволенного и модным интеллигентским томлением. Чтобы настолько убедительно соответствовать стилистике, нужно хорошо знать и крепко любить контент будничного дневного телеэфира той поры.

Тип иронии, принятый в альбоме, лучше всего проявлен на страничке фильма «Там, где рождается солнце». В нем «молодого сборщика Мишу» направляют на год на стажировку в Японию, и он впадает в экзистенциальные страдания: «работали всей бригадой, а посылают меня одного». От подобных сюжетов ждешь сорокинского разрешения в резню и порно. Однако поющий телеведущий слишком любит кино и музыку времен молодости своих родителей, чтобы сделать из альбома треш-шапито.

Музыкальная мысль Гриши Урганта движется по оси «Андрей Петров—Раймонд Паулс—Максим Дунаевский—Юрий Чернавский—Максим Леонидов». Эта ось комфортно соседствует с мировой модой на 1970-е и 1980-е.

При желании на «Гостелерадио» можно расслышать мотивы американского яхт-рока и отголоски группы Khruangbin, вспомнить, что одна из самых популярных песен 2020-х — ретрохит Джо Кири «End of Beginning», а в песне «Зима навсегда» услышать практически буквальную цитату из «After The Love Has Gone» Earth, Wind and Fire.

Но все это — не постмодернистский сарказм, а искреннее почтение к мастерам. Лучшая песня альбома, «Сердце там» с начальной строкой «Когда баррикады были еще кинотеатрами…»,— пронзительные воспоминания о ленинградском детстве взрослого и очень талантливого музыканта. Оставаясь в той же «ламповой» стилистике, хочется пожелать ему новых трудовых свершений и ярких творческих побед.

Игорь Гаврилов