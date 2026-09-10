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За двух битых одного небитого

«Динамо» нашло вингера в сборной Чили

Московское «Динамо», минувшим летом пострадавшее от срыва переходов двух крайних нападающих, все-таки подписало вингера. Футбольный гранд, занимающий третье место в чемпионате страны, заплатил за Максимилиано Гутьерреса не менее €6 млн. Вероятнее всего, игрок сборной Чили так и останется единственным новичком команды в текущее трансферное окно — оно закрывается 11 сентября.

Максимилиано Гутьеррес

Максимилиано Гутьеррес

Фото: ФК «Динамо»

Максимилиано Гутьеррес

Фото: ФК «Динамо»

10 сентября за день до закрытия летнего трансферного окна в Российской премьер-лиге московское «Динамо» сообщило о переходе из аргентинского «Индепендьенте» Максимилиано Гутьерреса. С 22-летним крайним нападающим сборной Чили подписан контракт на пять сезонов. По информации Transfermarkt, футболист обошелся клубу по меньшей мере в €6 млн. По данным ряда других источников, выплата могла достичь €8 млн. Это очень крупный по меркам нынешней российской летней кампании трансфер, входящий в пятерку наиболее дорогих.

Переход Гутьерреса выглядит вынужденной мерой. «Динамо», провалившее прошлый сезон, летом вернуло на пост главного тренера немца Сандро Шварца и неплохо стартовало в новом чемпионате.

После победы в дерби над «Спартаком» оно замыкает тройку лидеров первенства. «Динамо» до сих пор не совершило за текущее трансферное окно ни одной покупки. Позиция вингера была в числе таких, на которых у амбициозной команды наблюдался недостаток и в качестве, и в глубине.

Усилить края атаки «Динамо» пыталось активно. Опций, по данным различных ресурсов, было больше десятка. В конце августа в клубе определились с приоритетными вариантами. Приехали в Москву и даже успели попозировать в клубных цветах эквадорец Гонсало Плата и бразилец Матеус Мартинс. Первый, будучи основным игроком пробившейся в play-off чемпионата мира сборной, мог претендовать на статус звезды российского чемпионата. Приглашение второго казалось сомнительным из-за не самого широкого функционала и невысокой результативности.

На поле в футболке «Динамо» ни один ни другой не вышли. Оба провалили медосмотры. Плата позже заявил, что колено, которое динамовские врачи посчитали уязвимым, никогда не травмировал. Мартинс отметил, что «категорически не согласен» с результатами обследования и последующим «решением российского клуба, который по совпадению занял аналогичную позицию в отношении другого игрока».

Про Максимилиано Гутьерреса, призванного, видимо, смягчить последствия казуса, известно, что предпочтительным для него является правый фланг, то есть тот, на котором у «Динамо» минимальная конкуренция. В последнее время там играл Ярослав Гладышев. Его иногда подменял тинейджер Виктор Окишор.

Гутьерреса не назвать выдающимся игроком с точки зрения атакующей продуктивности. В Аргентине вингер успел провести всего полгода — в «Индепендьенте» он попал в феврале. За этот период он появился на поле в 17 матчах, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. К достоинствам чилийца относят его скоростные данные и выносливость. Главным его козырем стоит считать универсальность. На любимом правом краю Гутьеррес способен закрыть любую позицию: на родине в «Уачипато» нередко играл правого защитника, а на заре карьеры иногда даже занимал место в центре обороны.

Год назад Максимилиано Гутьеррес дебютировал за сборную Чили и с тех пор регулярно в нее вызывается, не являясь, впрочем, игроком стартового состава. В активе футболиста семь матчей и два гола за национальную команду. Правда, чилийская сборная сейчас далеко не такая сильная, как, например, в середине прошлого десятилетия, когда дважды подряд выигрывала Copa America. В южноамериканском отборе к чемпионату мира 2026 года она заняла последнее, десятое, место.

За «Динамо» Гутьеррес сможет дебютировать уже очень скоро. 12 сентября столичный клуб на своем поле примет «Оренбург».

Роман Левищев

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