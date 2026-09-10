В Югре суд взыскал с банка 220 тыс. руб. за срыв денежного перевода в Китай

Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО – Югра) взыскал с АО «Газпромбанк» 220 тыс. руб. в пользу клиента из-за несвоевременно выполненного перевода денег в Китай, сообщили в пресс-службе судов Югры. Иск был подан из-за неоказания услуги по оплате автомобиля, что привело к финансовым потерям для гражданина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По данным суда, 28 октября 2024 года истец заключил агентский договор на покупку автомобиля стоимостью 228,8 тыс. юаней (CNY). По условиям сделки оплата должна была быть произведена в течение двух дней по международному счету invoice в банк продавца CHINA BOHAI BANK CO., LTD.

8 ноября того же года клиент обратился в отделение банка, чтобы сделать перевод и уточнить размер комиссии, однако услуга не была оказана надлежащим образом.

В результате срыва перевода истец понес убытки, включающие 90 тыс. руб. вознаграждения агенту, 165,8 тыс. руб. неустойки и 124,1 тыс. руб. курсовой разницы. Суд учел длительность неисполнения обязательств банком, а также отсутствие мер со стороны ответчика по добровольному урегулированию спора после получения претензии и обращения в суд.

В итоге требования истца были удовлетворены частично: с банка взысканы 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 200 тыс. руб.