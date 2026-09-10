Южнокорейский фильм-участник Каннского фестиваля «Надежда» вышел в России

На экраны вышел фильм «Надежда» южнокорейского режиссера На Хон-джина — участник основного конкурса Каннского кинофестиваля этого года. По словам режиссера (он же автор сценария), идея фильма пришла к нему еще в 2017 году во время обеда в ресторане. Съемки, начатые в 2023 году, продолжались почти год, еще три занял постпродакшен. Бюджет разросся до $46 млн, что сделало «Надежду» самым дорогим фильмом в истории южнокорейского кино. Однако, глядя на довольно примитивные компьютерные эффекты и экстерьер инопланетян (конечно же, это они навели суету), не совсем понимаешь, на что ушли этакие деньжищи.

Городок с издевательским названием Гавань Надежды расположился у самой границы демилитаризованной зоны между Южной и Северной Кореей. От заминированной нейтральной полосы его отделяет местами провисшая колючая проволока, а на каждом столбе висят плакаты с текстами вроде «Ни пяди врагу!» и телефонами, по которым надо звонить в случае обнаружения шпионов. Никаких шпионов в Надежде нет, зато в чистом поле обнаруживается труп коровы, растерзанный чьими-то большими и острыми зубами и когтями. Бом-сок (Хван Джон-мин), шеф местной полиции, состоящей из него и одной помощницы, и группа охотников во главе с его кузеном Сон-ги (Чо Ин-сон) приходят к выводу, что корову убил тигр, иногда заходящий в окрестности Надежды «с севера».

Подробнее — в материале «Ъ» «Надежда убивает последней».