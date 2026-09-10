ОПЕК+ отстала от плана по добыче нефти на 6,4 млн баррелей в сутки

Страны-участницы ОПЕК+ в августе нарастили добычу на 628 тыс. б/с по сравнению с июлем — до 29,6 млн б/с. При этом показатель ниже утвержденного организацией плана на 6,4 млн б/с, следует из ежемесячного отчета организации.

Ирак в августе нарастил нефтедобычу на 664 тыс. б/с и стал драйвером увеличения показателя, указано в пресс-релизе. Страны Персидского залива совокупно добывали на 280 тыс. б/с больше, чем в июле, Кувейт — на 49 тыс. б/с, ОАЭ — на 54 тыс. б/с. Казахстан увеличил показатель на 159 тыс. б/с, превысив свою квоту на 189 тыс. б/с.

Нефтедобыча в Иране за тот же период упала на 399 тыс. б/с. Саудовская Аравия сократила добычу на 75 тыс. б/с, Россия — на 160 тыс. б/с.

Страны альянса ОПЕК+ сохранили квоты на добычу нефти в октябре на прежнем уровне, прервав повышение предельного уровня добычи на 188 тыс. б/с в месяц — с июня по сентябрь. Квоты для Саудовской Аравии и России составят 10,478 млн и 9,949 млн б/с соответственно. Квота Ирака — 4,431 млн б/с, Кувейта — 2,676 млн б/с, Казахстана — 1,628 млн б/с, Алжира — 1,007 млн б/с, Омана — 841 тыс. б/с.