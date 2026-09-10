Заслуженную артистку РСФСР, актрису Нину Попову похоронили на Востряковском кладбище в Москве рядом с мужем, кинооператором Борисом Брожовским. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Фото: Театр имени Пушкина Нина Попова

Фото: Театр имени Пушкина

Церемония прощания прошла в Московском драматическом театре имени Пушкина. На мероприятие пришли родственники и коллеги Нины Поповой.

Нина Попова умерла 7 сентября в возрасте 81 года. Актриса присоединилась к труппе театра Пушкина в 1966 году. Исполняла роли в постановках «Все о нашем доме», «Влюбленный Шекспир», «Кошки-мышки», «Царь Эдип» и других. Среди ролей в кино — «День за днем», «Следствие ведут знатоки» и «Высокое звание».