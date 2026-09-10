Пакистан призвал Иран ограничить военную активность хуситов в Йемене

Пакистан по просьбе Саудовской Аравии предупредил Иран о недопустимости распространения боевых действий на акваторию Красного моря, рассказали агентству Reuters источники в нескольких странах региона. По их словам, пакистанская сторона призвала Тегеран ограничить военную активность его йеменских союзников — хуситов, которые 20 августа впервые за четыре года возобновили удары по саудовской территории.

«У Пакистана есть соглашение с Саудовской Аравией, но я надеюсь, что ситуация не дойдет до того момента, когда Пакистану придется реально вмешиваться,— заявил один из источников Reuters.— Пока что страна будет искать дипломатическое решение».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Исламское НАТО" угрожает хуситам».