МИД России: товарооборот с Китаем третий год подряд превышает $200 млрд

В МИД России заявили о стабильном развитии торговых отношений между Москвой и Пекином. По словам замминистра иностранных дел Андрея Руденко, двусторонний товарооборот третий год подряд превышает $200 млрд.

Объем торговли не сокращается «несмотря на внешнее давление», отметил господин Руденко на Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.

«В первом полугодии ... мы вновь вернулись на траекторию устойчивого роста и по результатам этого года ждем нового рекорда», — добавил замминистра (цитата по «Интерфакс»).