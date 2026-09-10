МИД России: товарооборот с Китаем третий год подряд превышает $200 млрд
В МИД России заявили о стабильном развитии торговых отношений между Москвой и Пекином. По словам замминистра иностранных дел Андрея Руденко, двусторонний товарооборот третий год подряд превышает $200 млрд.
Объем торговли не сокращается «несмотря на внешнее давление», отметил господин Руденко на Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
«В первом полугодии ... мы вновь вернулись на траекторию устойчивого роста и по результатам этого года ждем нового рекорда», — добавил замминистра (цитата по «Интерфакс»).
Товарооборот поддерживает взаимодополняющая структура торговли: Россия поставляет в Китай прежде всего нефть, уголь и природный газ, а Китай — электронную и сельскохозяйственную технику, промышленное оборудование и транспортные средства. В первом полугодии 2026 года выросли оба направления: китайский экспорт увеличился до $60,6 млрд, а импорт российских товаров — до $73,6 млрд.
Однако нынешнее ускорение нельзя отделить от эффекта низкой базы. В 2025 году торговля сократилась: поставки китайских автомобилей снизились из-за дорогих автокредитов в России, а стоимость российского экспорта — вслед за ценами на нефть; в 2026 году дополнительную поддержку дали более крупные поставки российских энергоносителей.
Расчеты в национальных валютах снижают зависимость торговли от санкционных ограничений: в 2023 году почти $110 млрд российского экспорта в Китай и около $100 млрд импорта позволили перевести почти все расчеты в юани и рубли. Но рост остается чувствительным к ценам на энергоресурсы, высокой ключевой ставке и проблемам трансграничных расчетов, а значительная часть переориентации потоков после 2022 года уже состоялась, поэтому снятие отдельных барьеров не гарантирует резкого дальнейшего расширения торговли.