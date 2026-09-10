ОПЕК снова ухудшила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 году

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снова понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2026 году. Это следует из ежемесячного отчета организации. Ожидается, что показатель увеличится на 0,4 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом и достигнет 105,84 млн б/с. Месяцем ранее организация прогнозировала, что рост спроса в этом году составит 0,6 млн б/с.

Прогноз на 2027 год, наоборот, вырос. ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть в следующем году увеличится примерно на 2,4 млн б/c в годовом исчислении. Прогноз по росту добычи жидких углеводородов странами, не входящими в ОПЕК+, в 2026 году составил 0,6 млн б/с. В документе отмечается, что основными драйверами роста станут Канада, США, Бразилия и Аргентина.

В августе страны ОПЕК+ увеличили добычу нефти на 628 тыс. б/с по сравнению с июлем. Показатель достиг 29,633 млн б/с, с отставанием от плана на 6,39 млн б/с. Драйвером увеличения добычи стал Ирак. Он нарастил добычу на 664 тыс. б/с. Совокупный показатель по странам Персидского залива составил 19,45 млн б/с. Помимо Ирака, увеличил добычу нефти Кувейт (+49 тыс. б/с) и ОАЭ (+54 тыс. б/с). Остальные страны региона сократили нефтепроизводство.