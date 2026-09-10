Politico: французы разочаровались в ЕС из-за миграционной политики

Французы стали хуже относиться к Евросоюзу из-за политики Еврокомиссии и миграционного вопроса. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По его словам, ситуация критическая.

«Я никогда не видел, чтобы Франция была настроена так негативно по отношению к ЕС,— уточнил собеседник издания.— Брюссель и мигранты — вот два главных пугала».

Politico объясняет возросшую враждебность предстоящим визитом во Францию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она должна поучаствовать в конференции по вопросам космической политики Евросоюза, на которой укажет, что реализация амбициозных проектов в этой области возможна только при участии ЕС.