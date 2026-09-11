Форма близка к совершенству

Строительство жилого квартала Форма девелопера Forum близится к завершению. Сейчас в первой секции дома ведутся чистовые отделочные работы, здесь завершается монтаж инженерных сетей и отделка фасада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Forum Фото: пресс-служба Forum

Отчётливо видна геометрия объема первого дома Формы. Контрастное сочетание цветов, динамика, смелые архитектурные решения — это заявка на право стать новой точкой притяжения района.

Уже заказаны мягкие диваны, на которых можно будет дождаться такси или пообщаться с друзьями и соседями в лобби. Скоро здесь будет установлена стойка ресепшена и смонтировано пространство для небольшой рабочей зоны с кофе-поинтом.

Установлены входные двери и лифты, что сразу придало яркий характер пространству, ведь один из фирменных цветов проекта охристо-медный. Красивая подсветка по всей зоне движения от входной группы до квартиры создает ощущение уюта.

Паркинг уже приобрел завершенный вид, сейчас в нем ведется монтаж инженерных сетей.

Приобретает проектные очертания и двор квартала. Строители уже установили часть оборудования детской площадки и высадили лиственные деревья – крупномеры. В сентябре во дворе будут посажены хвойные растения, кустарники и многолетние травы.

Кустарники и цветы будут высажены и на самой улице Энгельса, где сейчас завершаются работы по ремонту дорожного покрытия. Улица стала двусторонней, на ней смонтировано освещение и обустроены удобные пешеходные тротуары, вымощенные красивой плиткой.

Первых резидентов квартал примет уже этой осенью. В сдаваемой очереди проекта уже остались считанные квартиры. Ведется строительство второго дома, который завершит квартал. В компании отмечают, что домов бизнес класса в центре города строится не много. В этом районе новых проектов больше не будет и для тех, кто хочет оставаться в центре городских событий и жить в уютном приватном пространстве, Форма фактически становится единственным вариантом.

Узнайте о возможности жить в Форме в офисе продаж Forum на Хохрякова. 48.

Тел. +7 (343)253 69 39.

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