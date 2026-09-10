В Первоуральске начали рассматривать дело о незаконной рубке леса на 179 млн

Первоуральский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Владимира Котельникова и Игоря Лобова, обвиняемых в незаконной вырубке леса (ч. 3 ст.260 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. В рамках судебного следствия подсудимым было оглашено обвинительное заключение, после чего начались прения сторон.

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По данным следствия, в период с января по ноябрь 2025 года на участке «Рудное» в квартале №3 были срублены 1657 сосен, 460 елей, 233 березы и 41 лиственница. Обвиняемые действовали вместе с лицами, не знавшими об их преступных намерениях. Лесному фонду РФ причинен ущерб на сумму 178,97 млн руб., что квалифицируется как особо крупный размер.

Владимир Котельников также обвиняется в незаконном хранении, перевозке и сбыте древесины хвойных пород общим объемом 1082,521 куб. м (ч. 3 ст.191.1, п. «б»). Стоимость заготовленного материала составила 3,59 млн руб.

Кроме того, ему вменяется хищение электроэнергии в период с января 2023 по ноябрь 2025 года. «При помощи неустановленных лиц, путем обмана представителей энергосбытовой организации ООО "ЕЭС-Гарант", а также гарантирующего поставщика АО "ЭнергосбыТ Плюс" и электросетевой организации АО "Облкоммунэнерго", при отсутствии признаков хищения, организовал бездоговорное потребление электрической энергии в результате ведения ООО "Крона" и ИП Котельниковым В.Н. предпринимательской деятельности, в объеме 5 390 700 кВт*ч»,— сообщили в пресс-службе судов.

В результате АО «Облкоммунэнерго» был причинен имущественный ущерб на 31,22 млн руб.