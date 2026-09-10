Футболист Даниил Хлусевич перешел из «Спартака» в «Ростов»

Московский «Спартак» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Даниилом Хлусевичем. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Хлусевич в 2022 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Даниил Хлусевич в 2022 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Игрок продолжит карьеру в «Ростове», куда он перешел на правах свободного агента. Срок соглашения с 25-летним футболистом не уточняется.

За «Спартак» Даниил Хлусевич играл с 2022 года. В составе клуба он дважды выиграл Кубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны. Половину прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел на правах аренды в грозненском «Ахмате».

После семи туров «Ростов» с восемью очками располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем раунде команда на выезде сыграет со «Спартаком».

Арнольд Кабанов