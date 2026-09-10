Средняя зарплата на воронежских малых предприятиях составила 73 тысячи рублей

По данным Воронежстата, среднемесячная номинальная заработная плата на малых предприятиях (МП) во втором квартале 2026-го составила в регионе 72,6 тыс. руб., что на 11,8 тыс. меньше среднего уровня зарплаты по области. Общий фонд начисленной зарплаты работников МП за первые полгода достиг 37,6 млрд руб., из которых 95,5% (35,9 млрд) пришлось на оплату труда сотрудников списочного состава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В отдельных видах экономической деятельности зарплата работников МП была значительно выше. Например, в сфере информации и связи она достигла 133,4 тыс. руб., в профессиональной, научной и технической деятельности — 99,6 тыс. руб., а на предприятиях по добыче полезных ископаемых — 90 тыс. руб.

Число замещенных рабочих мест на воронежских МП в первом полугодии составило 91,2 тыс. Из них 86,3 тыс. заняли сотрудники списочного состава, а 4,9 тыс. — внешние совместители и работники с договорами гражданско-правового характера (ГПХ). В среднем на одном малом предприятии во втором квартале 2026-го трудились 30 человек.

Совокупный оборот воронежских малых предприятий за январь–июнь 2026 года составил 291,1 млрд руб. Во втором квартале МП продали товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) на 130 млрд руб., в том числе в порядке розничной торговли — 18,9 млрд.

Ранее «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в июне 2026 года в Воронежской области насчитывалось 27,7 тыс. безработных. Это самый высокий показатель в текущем и прошлом годах. Уровень безработицы составил 2,2%.

Денис Данилов