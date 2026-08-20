Рост числа безработных зафиксировали в Воронежской области

По данным выборочного обследования рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и старше, в июне 2026 года в Воронежской области насчитывалось 27,7 тыс. безработных. Это самый высокий показатель в текущем и прошлом годах. Уровень безработицы составил 2,2%. Об этом свидетельствуют последние данные Воронежстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 2025 году наибольшее число безработных фиксировали в регионе по итогам января — 26,5 тыс. человек (2,2%). В 2026-м Воронежстат зарегистрировал следующие цифры:

январь — 23 тыс. человек (1,9%);

февраль — 23,7 тыс. человек (1,9%);

март — 23,3 тыс. человек (1,9%);

апрель — 24 тыс. человек (1,9%);

май — 26,2 тыс. человек (2,1%).

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в результате мер по снижению неформальной занятости в Воронежской области за первое полугодие 2026-го были официально оформлены трудовые отношения с 5 405 наемными работниками.

Денис Данилов