В ряде крупных городов России цены на вторичное жилье пошли вниз

Ситуация с ценами на вторичное жилье в августе в крупных городах России стабилизировалась: цены снизились в 9 крупных городах из 50 исследуемых против 10 в июле, подсчитала «РБК Недвижимость» на основе данных, предоставленных консалтинговой компанией SRG.

С весны число городов, где вторичка дешевела, стабильно увеличивалось. В марте таких локаций было 5, в апреле — 9, в мае — 12. В июне снижение цен на готовое жилье зафиксировали уже в 20 городах. В июле ситуация поменялась и число таких городов сократилось до десяти.

Сильнее всего цены на вторичку в последний месяц лета снизились в Рязани — на 1,6%, до 102,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Для сравнения: в июле на первом месте был Сочи. В августе этот город опустился на третье место. В Сочи жилье за месяц подешевело на 0,9%, до 289,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Третьим оказался также Новосибирск, где за август вторичка подешевела на 0,9%, до 140,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

Второе место по снижению цен на вторичке в августе занял Новокузнецк. Там в последний месяц лета средняя цена 1 кв. м уменьшилась почти на 1%, до 89,9 тыс. руб. В пятерку городов с самым подешевевшим жильем в августе вошла Астрахань. В этом городе средняя цена «квадрата» готового жилья уменьшилась на 0,5%, до 78 тыс. руб.

О дисконте при покупке вторичного жилья — в материале «Ъ» «Метр перемен».