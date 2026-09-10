МИД России раскритиковал резолюцию МАГАТЭ об Иране

В МИД России крайне негативно отреагировали на принятие советом управляющих Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) жесткой антииранской резолюции. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов признал, что ему «непросто сдерживать реакцию в ответ на абсолютно позорную позицию западных членов совета и их сторонников». Инициаторы принятия резолюции — США, Британия, Франция и ФРГ — упрекают Иран в том, что он перестал пускать инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Однако Тегеран перестал это делать лишь после того, как объекты были разбомблены США и Израилем.

«Честно говоря, было непросто сдерживать реакцию в ответ на абсолютно позорную позицию западных членов совета и их сторонников»,— написал в соцсети X постпред РФ в Вене (где находится штаб-квартира МАГАТЭ) Михаил Ульянов после принятия советом управляющих агентства резолюции по иранской ядерной программе. Ее проект был внесен на рассмотрение 35 стран—членов совета США, Британией, Францией и ФРГ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Совет управляющих МАГАТЭ не управляется с Ираном».