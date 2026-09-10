Певец Патрик Брюэль пожаловался на нарушение тайны следствия из-за публикаций в СМИ
Французский певец Патрик Брюэль, обвиняемый в сексуальном насилии в отношении десятков женщин, подал жалобу на нарушение конфиденциальности расследования. Об этом сообщает RTL.
Фото: Eric Gaillard / Reuters
Поводом стала публикация выдержек из допроса Патрика Брюэля сразу в нескольких национальных СМИ. В частности, приводились его цитаты, где он назвал обвиняющих его женщин «тридцатью плакальщицами, стремящимися испортить его карьеру». Адвокаты 67-летнего певца заявляют, что приписываемые их клиенту уничижительные высказывания ему не принадлежат.
Как сообщал “Ъ”, сейчас господин Брюэль проходит обвиняемым по четырем делам по подозрению в изнасиловании и покушении на изнасилование. В общей сложности жалобы на него подали 32 женщины. Певец отвергает все эти обвинения. В середине сентября должен быть решен вопрос о том, оставлять ли его на свободе, запретить покидать страну или даже взять под стражу. Патрик Брюэль уже отменил свой тур, который был назначен на октябрь.
Против французского певца и актера Патрика Брюэля 19 августа 2026 года была подана новая жалоба по обвинению в попытке изнасилования, которую адвокат Мириам Гедж-Бенаюн сообщила в эфире France Inter. На эту дату против 67-летнего Брюэля в прокуратуру Нантера поступила 31 жалоба, а в сентябре ожидаются новые свидетельские показания, касающиеся покушений в 1990-х годах. Адвокат признает, что срок давности по этим фактам, вероятно, истек, но отмечает, что законодательство допускает исключения при «серийности» преступлений.
Обстоятельства, изложенные в новой жалобе, схожи с предыдущими эпизодами: жертва, только достигшая совершеннолетия, была приглашена на вечеринку, где подверглась домогательствам. Сейчас Патрик Брюэль находится на свободе, ему разрешено покидать Францию, и он сотрудничает со следствием, стараясь доказать свою невиновность. Следующее судебное заседание по его делу запланировано на середину сентября 2026 года.