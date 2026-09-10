Певец Патрик Брюэль пожаловался на нарушение тайны следствия из-за публикаций в СМИ

Французский певец Патрик Брюэль, обвиняемый в сексуальном насилии в отношении десятков женщин, подал жалобу на нарушение конфиденциальности расследования. Об этом сообщает RTL.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Gaillard / Reuters Фото: Eric Gaillard / Reuters

Поводом стала публикация выдержек из допроса Патрика Брюэля сразу в нескольких национальных СМИ. В частности, приводились его цитаты, где он назвал обвиняющих его женщин «тридцатью плакальщицами, стремящимися испортить его карьеру». Адвокаты 67-летнего певца заявляют, что приписываемые их клиенту уничижительные высказывания ему не принадлежат.

Как сообщал “Ъ”, сейчас господин Брюэль проходит обвиняемым по четырем делам по подозрению в изнасиловании и покушении на изнасилование. В общей сложности жалобы на него подали 32 женщины. Певец отвергает все эти обвинения. В середине сентября должен быть решен вопрос о том, оставлять ли его на свободе, запретить покидать страну или даже взять под стражу. Патрик Брюэль уже отменил свой тур, который был назначен на октябрь.

Екатерина Наумова