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MVST и дом Rene Caovilla представили осенне-зимнюю коллекцию

Российский бренд MVST представляет первую капсульную коллекцию обуви осень-зима, созданную в сотрудничестве с итальянским домом Rene Caovilla, появившемся в 1934 году в Венеции. В коллекцию вошли слингбэки Braid с заостренным мысом на невысоком каблуке в бархатном бордовом и атласном черном исполнении, модель Becky с открытой пяткой и вставками из полупрозрачной сетки, босоножки Braid, босоножки Dania на высоком каблуке со змеиными мотивами и полностью инкрустированными вручную ремешками, а также модель Lindsey Margot с объемной меховой вставкой и спиралевидным ремешком Rene Caovilla.

Коллекция доступна в универмаге и на сайте ЦУМа, в ДЛТ и бутиках бренда.

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Фото: MVST х Rene Caovilla

Фото: MVST х Rene Caovilla

Фото: MVST х Rene Caovilla

Фото: MVST х Rene Caovilla

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Фото: MVST х Rene Caovilla

Фото: MVST х Rene Caovilla

Фото: MVST х Rene Caovilla

Фото: MVST х Rene Caovilla

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