Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ

Алжир разорвал дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

«Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами после того, как были исчерпаны все возможности для поддержания двусторонних связей»,— приводит сообщение МИДа агентство APS.

Дипломатическое ведомство не уточнило причины разрыва отношений между странами. Со стороны ОАЭ комментариев пока не поступало.

В феврале 2026 года Алжир приступил к расторжению договора о воздушном сообщении с ОАЭ, причины этого шага также не разглашались. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в октябре 2025 года также говорил, что его страна сохраняет теплые отношения со всеми государствами Персидского залива, за исключением одного. Господин Теббун обвинял неназванную страну во вмешательстве во внутренние дела Алжира и попытках дестабилизировать ситуацию. Reuters писал, что этой страной могут быть Эмираты.