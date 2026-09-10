Роскачество выявило нарушения маркировки «Доширака» и «Чан Рамена»

Роскачество провело исследование популярных марок лапши быстрого приготовления, сообщила пресс-служба ведомства. У трети образцов, в том числе у «Доширака» и «Чан Рамена», выявлены нарушения маркировки.

В исследовании участвовали 20 торговых марок лапши: «Роллтон», «Доширак Квисти», BigBon, «Моя цена», «Петра», «Вау Чоу», «Красная цена», «Анаком», «Биг Ланч», «Домшим» и другие. У семи товаров фактические показатели белков, жиров или углеводов не совпадали с заявленными на упаковке. Помимо «Доширака» и «Чан Рамена», нарушения обнаружили у импортных товаров — JML, Nissin, SamYang, Naruto.

Продукция пяти торговых марок прошла проверку «Роскачества». Ведомство установило, что лапша «Вау Чоу», «Красная цена», «Моя цена», «Первым делом» и «Петра» соответствует и обязательным, и опережающим требованиям. Эти товары могут претендовать на присвоение российского знака качества, отметили в «Роскачестве». В аналогичном исследовании 2019 года ни одна из марок лапши не соответствовала повышенным требованиям.