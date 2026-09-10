Бывшего президента Эквадора приговорили к 9 годам по делу о коррупции

Суд в Эквадоре приговорил бывшего президента страны Абдалу Букарама к девяти годам и четырем месяцам тюрьмы, сообщает Reuters. Его признали виновным в получении незаконного дохода при закупках медикаментов и экспресс-тестов во время пандемии COVID-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдала Букарама

Фото: Alberto Lowe / Reuters Абдала Букарама

Фото: Alberto Lowe / Reuters

Приговор вынесли четырем лицам, организовавшим, по версии следствия, преступную схему. Помимо бывшего президента, в группу входил один из его сыновей — Хакобо Букарам, которому дали аналогичный срок. Третий участник — бывший сотрудник дорожной полиции, его приговорили к 13 годам тюрьмы. Еще одному подсудимому — гражданину Израиля — дали два года и восемь месяцев, поскольку он пошел на сделку со следствием.

Как выяснила Генпрокуратура, группа получила незаконный доход при закупках 21 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и различных медикаментов в период с марта по август 2020 года. Они хранились в резиденции политика, а затем продавались в разных провинциях без уплаты налогов государству.

Судебные тяжбы по этому делу длятся уже в общей сложности шесть лет. В августе 2020 года одного из обвиняемых убили в тюрьме через несколько дней после дачи показаний. Сторона защиты не комментировала решение суда, однако у нее есть возможность подать апелляцию.

Абдале Букараму 74 года. Он занимал пост президента с августа 1996 года по февраль 1997 года. По законодательству Эквадора экс-президент может отбывать наказание под домашним арестом в силу преклонного возраста. На процессе он присутствовал по видеосвязи из больницы, куда его госпитализировали из-за проблем с сердцем.