Бывшего президента Эквадора приговорили к 9 годам по делу о коррупции
Суд в Эквадоре приговорил бывшего президента страны Абдалу Букарама к девяти годам и четырем месяцам тюрьмы, сообщает Reuters. Его признали виновным в получении незаконного дохода при закупках медикаментов и экспресс-тестов во время пандемии COVID-19.
Абдала Букарама
Фото: Alberto Lowe / Reuters
Приговор вынесли четырем лицам, организовавшим, по версии следствия, преступную схему. Помимо бывшего президента, в группу входил один из его сыновей — Хакобо Букарам, которому дали аналогичный срок. Третий участник — бывший сотрудник дорожной полиции, его приговорили к 13 годам тюрьмы. Еще одному подсудимому — гражданину Израиля — дали два года и восемь месяцев, поскольку он пошел на сделку со следствием.
Как выяснила Генпрокуратура, группа получила незаконный доход при закупках 21 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и различных медикаментов в период с марта по август 2020 года. Они хранились в резиденции политика, а затем продавались в разных провинциях без уплаты налогов государству.
Судебные тяжбы по этому делу длятся уже в общей сложности шесть лет. В августе 2020 года одного из обвиняемых убили в тюрьме через несколько дней после дачи показаний. Сторона защиты не комментировала решение суда, однако у нее есть возможность подать апелляцию.
Абдале Букараму 74 года. Он занимал пост президента с августа 1996 года по февраль 1997 года. По законодательству Эквадора экс-президент может отбывать наказание под домашним арестом в силу преклонного возраста. На процессе он присутствовал по видеосвязи из больницы, куда его госпитализировали из-за проблем с сердцем.
В августе 2026 года Национальный суд Эквадора приговорил бывшего президента Ленина Морено к пяти годам тюрьмы за взятки от китайской компании Sinohydro при строительстве гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair.
Также в Эквадоре к длительным тюремным срокам за коррупцию ранее были приговорены бывшие президенты Хамиль Мауад и Рафаэль Корреа. Оба политика находятся за пределами Эквадора, и приговоры им вынесены заочно.
Бывший президент Колумбии Альваро Урибе в июле 2025 года был признан виновным в подкупе и давлении на свидетелей и приговорен к 12 годам домашнего ареста, однако в октябре апелляционный суд отменил этот приговор.