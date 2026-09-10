ЦБ предложил направлять невостребованные выплаты по страховке на спецсчет

Центральный банк России разработал механизм для решения проблемы средств, оставшихся невостребованными на счетах страховых компаний. Заместитель директора департамента страхового рынка регулятора Никита Теплов сообщил, что подход будет аналогичен процедуре работы с невостребованными банковскими вкладами.

По словам представителя ЦБ, ситуация возникает, когда выгодоприобретатель не обращается за выплатой после наступления страхового случая или никто вовсе не подает заявление. В таких обстоятельствах страховщик часто не может самостоятельно найти получателя, из-за чего деньги остаются на балансе организации.

Для устранения этой проблемы предлагается создать специальный счет в Банке России. «На который будут поступать от страховых компаний средства, которые "зависли" по независящим от страховой компании обстоятельствам», — уточнил господин Теплов (цитата по «Интерфаксу»).

Регулятор также готовит пакет изменений в правилах страхования, затрагивающий долевое страхование жизни. Планируется расширить возможности инвестирования средств клиентов закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и обособить паи, приобретаемые страховщиками. При этом наследники не смогут претендовать на доли, которые страхователь планировал передать конкретному выгодоприобретателю.

Страховые организации получат статус единого платежного и налогового агента, что упростит процесс получения налоговых вычетов. Никита Теплов уточнил, что все изменения уже подготовлены и будут предложены для обсуждения со страховым сообществом до конца сентября.