ЦБ предложил направлять невостребованные выплаты по страховке на спецсчет
Центральный банк России разработал механизм для решения проблемы средств, оставшихся невостребованными на счетах страховых компаний. Заместитель директора департамента страхового рынка регулятора Никита Теплов сообщил, что подход будет аналогичен процедуре работы с невостребованными банковскими вкладами.
По словам представителя ЦБ, ситуация возникает, когда выгодоприобретатель не обращается за выплатой после наступления страхового случая или никто вовсе не подает заявление. В таких обстоятельствах страховщик часто не может самостоятельно найти получателя, из-за чего деньги остаются на балансе организации.
Для устранения этой проблемы предлагается создать специальный счет в Банке России. «На который будут поступать от страховых компаний средства, которые "зависли" по независящим от страховой компании обстоятельствам», — уточнил господин Теплов (цитата по «Интерфаксу»).
Регулятор также готовит пакет изменений в правилах страхования, затрагивающий долевое страхование жизни. Планируется расширить возможности инвестирования средств клиентов закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и обособить паи, приобретаемые страховщиками. При этом наследники не смогут претендовать на доли, которые страхователь планировал передать конкретному выгодоприобретателю.
Страховые организации получат статус единого платежного и налогового агента, что упростит процесс получения налоговых вычетов. Никита Теплов уточнил, что все изменения уже подготовлены и будут предложены для обсуждения со страховым сообществом до конца сентября.
Страховая выплата не возникает автоматически: получатель должен обратиться к страховщику и представить документы о страховом случае, после чего компания проверяет обстоятельства и перечисляет деньги. Поэтому специальный счет меняет прежде всего режим хранения средств в ситуации, когда заявление не подано, документы недоступны или получателя долго невозможно установить: деньги выводятся из неопределенного положения на балансе страховщика, но само право на выплату не возникает без подтверждения со стороны выгодоприобретателя.
Практический смысл конструкции — сохранить выплату для последующего обращения, не заставляя страховщика бессрочно держать ее у себя в неурегулированном статусе. Однако перевод средств сам по себе не устраняет главную проблему: наследники могут не знать о договоре страхования, а при отсутствии документов или установленного наследника вопрос о получателе останется нерешенным.