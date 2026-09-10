Курский суд подтвердил изъятие земли и здания бывшего главы Рыльского района

Курский областной суд оставил в силе решение Рыльского райсуда об изъятии в доход государства нежилого здания площадью 537,4 кв. м и земельного участка на 515,8 кв. м в Рыльском районе. Апелляция согласилась с выводом первой инстанции о том, что оба объекта фактически принадлежали экс-главе муниципалитета Андрею Лисману. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман

Фото: администрация Рыльского района Курской области Бывший глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман

Фото: администрация Рыльского района Курской области

Как установил суд, господин Лисман возглавил местную администрацию в сентябре 2018 года, а ушел в отставку в сентябре 2023-го. Однако еще до своего увольнения чиновник купил спорные объекты недвижимости за 10 млн руб., оформив их на брата своей жены Валерия Быкова. Право собственности было зарегистрировано в феврале 2023 года.

Финансовая проверка показала, что совокупный доход семьи главы района в 2020–2023 годах составил порядка 8,3 млн руб., уступая расходам. Когда прокуратура инициировала процесс по обращению указанного имущества в пользу района, господин Быков продал здание и участок Александру Поддубных, затем в течение двух месяцев имущество сменило еще двух собственников — Михаила Гладилина и Сергея Сергеева. Последний договор купли-продажи был заключен на следующий день после регистрации прав предыдущего владельца. Суд признал эти сделки мнимыми.

В марте в Рыльский райсуд поступило уголовное дело Андрея Лисмана, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ, до семи лет лишения свободы). О его возбуждении стало известно летом 2024 года.

В основу уголовного дела легли условия приобретения упомянутого имущества в 2023 году. Согласно версии следствия, брат жены господина Лисмана также заключил договор аренды помещения с администрацией района. По нему арендатору было перечислено 2,5 млн руб., которыми распоряжался фигурант.

Алина Морозова