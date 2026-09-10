Ольга Абрамова на 88-м месте рейтинга влияния губернаторов на федеральном уровне

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова заняла 88-е место в рейтинге губернаторов по уровню влияния на федеральном уровне от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам августа. Список опубликован на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В июле госпожа Абрамова в рейтинг не попала: АПЭК отказалось от оценки трех дней работы. Методика исследования — экспертный опрос. 23 респондента, в их числе политологи, медиаэксперты и журналисты, оценивают влияние глав регионов на федеральном уровне по шкале от 1 до 10. Из этих оценок складываются средние арифметические значения.

Рейтинг по трем категориям формируется по трем категориям — «очень сильное влияние» (1-20 места), «сильное влияние» (21-50) и «среднее влияние» (51-89). Госпожа Абрамова получила от экспертов 4,5 балла и попала в последнюю группу.

Последнее, 89-е место занял губернатор Новгородской области Александр Дронов, получивший 4,49 балла. На первую строчку эксперты поместили мэра Москвы Сергея Собянина (9,63). Примечательно, что второе место занял раис Татарстана Рустам Минниханов (7,62).

Напомним, в последний раз главу Удмуртии оценивали в июне. Тогдашнего руководителя республики Александра Бречалова поставили на 88-е место. У него было 4,1 балла.