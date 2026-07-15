Глава Удмуртии на 88-м месте рейтинга влияния губернаторов на федеральном уровне

Глава Удмуртии Александр Бречалов опустился до предпоследнего, 88-го, места в июньском рейтинге влияния губернаторов субъектов РФ на федеральном уровне от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Список опубликован на сайте организации. В мае он занимал 87-ю позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Методика исследования АПЭК — экспертный опрос. 23 респондента, в их числе политологи, медиаэксперты и журналисты, оценивают влияние глав регионов РФ на федеральном уровне по шкале от 1 до 10. Из этих оценок складываются средние арифметические значения. Из них формируется рейтинг.

Александра Бречалова оценили на 4,1 балла. Ниже него в рейтинге находится глава республики Хакасия Валентин Коновалов: у него 3,9 балла. Выше — губернатор Новгородской области Александр Дронов, набравший 4,3 балла. Ранее он занимал позицию ниже главы Удмуртии.

Губернаторы распределены в рейтинге по трем разделам: «очень сильное влияние» (1-20 места), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-89). Господин Бречалов находится в третьей группе.

С августа 2025 года Александр Бречалов потерял 13 позиций в рейтинге. Тогда он находился на 75-м месте.