В Верхней Пышме заканчивается строительство корпуса больницы за 5 млрд рублей

Завершается возведение нового терапевтического корпуса Верхнепышминской ЦГКБ стоимостью 5 млрд руб., сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Здание общей площадью свыше 17 тыс. кв. м рассчитано на обслуживание 267 тыс. жителей Верхней Пышмы и соседних территорий. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«В Верхней Пышме каркас, контур и кровля нового пятиэтажного терапевтического корпуса уже полностью готовы, подходит к завершению этап монтажа наружных инженерных сетей. Внутренние строительные работы выполнены на 87%, их закончат в октябре. Одновременно идет благоустройство прилегающей территории»,— рассказала замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Существующее здание терапевтического отделения, построенное 70 лет назад, имеет площадь 3,5 тыс. кв. м и исчерпало свои мощности из-за устаревшей планировки и ограниченной вместимости. Новый корпус позволит существенно увеличить число мест для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими и другими заболеваниями. Ввод объекта обеспечит увеличение числа госпитализаций на 1,5-2 тыс. случаев ежегодно.

Ирина Пичурина