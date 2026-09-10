Завершилась процедура банкротства депутата СГД седьмого созыва Вячеслава Дормидонтова

Арбитражный суд Самарской области вчера, 9 сентября, завершил процедуру реализации имущества депутата Самарской губернской думы седьмого созыва Вячеслава Дормидонтова. Резолютивная часть определения опубликована в электронной картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Новоселов / Коммерсантъ Фото: Михаил Новоселов / Коммерсантъ

Как указано в документе, должник не освобожден от выплаты долга ПАО «ОФК Банк» (145 млн руб.) и ФНС (152 млн руб.). От остальных долгов, в том числе не заявленных в ходе процедуры банкротства, он освобожден.

Вячеслава Дормидонтова признали банкротом по собственному иску в декабре 2023 года. Долги на тот момент депутата СГД были связаны с банкротством самарского комбината «Родник», выпускавшего алкогольную продукцию. Вячеслава Дормидонтова, возглавлявшего предприятие в 2018-2021 годах, и руководителя АО «Актив» Александра Гринкевича привлекли к субсидиарной ответственности по долгам «Родника» на общую сумму 880 млн руб. Александр Гринкевич также признан банкротом.

Судя по данным в ЕФРСБ, финансовым управляющим Вячеслава Дормидонтова продан арсенал должника: охотничье гладкоствольное ружье Browning Auto 5 (12/76) (51 тыс. руб.), охотничий карабин с нарезным стволом Verney Carron Impact LA (61 тыс. руб.), огнестрельное оружие ограниченного поражения револьвер Гроза Р-02 (26 тыс. руб.), охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-27 (16 тыс. руб.). Покупателем имущества указан Валерий Литвинов.

Банкротство СК «Родник» завершилось в мае этого года. Общая сумма требований кредиторов превышала 4 млрд руб., из которых удалось вернуть 10 млн руб. В июле ООО «СК „Родник“» ликвидировано.

Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Родник утекает от кредиторов».

Сабрина Самедова