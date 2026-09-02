«Родник» утекает от кредиторов

Арбитражный суд Самарской области рассмотрит заявление финансового управляющего банкротящегося депутата Самарской губернской думы седьмого созыва Вячеслава Дормидонтова о завершении процедуры реализации имущества должника. Процедура банкротства депутата и бывшего руководителя ООО «Самарский комбинат „Родник“» стартовала три года назад, в сентябре 2023 года. Долг перед кредиторами превышает 880 млн руб. Задолженность образовалась после того, как Вячеслава Дормидонтова и еще одного бывшего руководителя «Родника» Александра Гринкевича привлекли к ответственности по долгам предприятия. Данных об итогах проведения процедуры банкротства в электронной картотеке пока нет, однако, судя по данным ЕФРСБ, дорогостоящего имущества у должника не нашлось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Новоселов / Коммерсантъ Фото: Михаил Новоселов / Коммерсантъ

Рассмотрение заявления финансового управляющего Ивана Заряева о завершении процедуры реализации имущества Вячеслава Дормидонтова назначено на 9 сентября. Депутата Самарской губернской думы и бывшего руководителя самарского комбината «Родник» признали банкротом по собственному иску в декабре 2023 года. Общая сумма требований кредиторов превысила 880 млн руб.

Долги Вячеслава Дормидонтова возникли в рамках банкротства СК «Родник». В 2022 году суд привлек господина Дормидонтова и еще одного бывшего руководителя компании Александра Гринкевича к ответственности по долгам должника из-за сделок, способствовавших выводу активов. Помимо них к субсидиарной ответственности привлекли совладельца «Родника» Павла Сметану, который в 2016 году выкупил долю компании у Любови Милеевой, супруги зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева.

Павел Сметана был главой ГК «Кристалл Лефортово», некогда одного из крупнейших производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в стране. Причиной краха холдинга стали финансовые трудности из-за банкротства аффилированной компании «Статус Групп» в 2017 году.

Кредиторы «Статуса» переадресовали свои претензии компаниям холдинга Павла Сметаны, в том числе и «Роднику». При этом оснований для привлечения к субсидиарной ответственности предполагаемого бенефициара «Родника» Александра Милеева и его супруги Любови Милеевой суд не нашел.

Вячеслав Дормидонтов с 2021 года является депутатом Самарской губернской думы от Безымянского одномандатного округа №11. В областном парламенте депутат входит в состав комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму. До областного парламента Вячеслав Дормидонтов был депутатом городской думы Самары.

ООО «СК „Родник“» было зарегистрировано в 2013 году. Компания занималась производством алкогольных напитков. На дату начала процедуры банкротства владельцами организации были Павел Сметана (признан банкротом в 2019 году) и сам СК «Родник» (ранее доля принадлежала АО «Актив»). В 2018 году Павел Сметана обвинил «Актив» в выводе активов комбината. В том же году на предприятии стартовала процедура банкротства. Общая сумма требований кредиторов превысила 4 млрд руб. Банкротство предприятия завершилось в мае этого года. Кредиторам удалось вернуть лишь 10 млн руб. В июле ООО «СК „Родник“» ликвидировано «вследствие банкротства». Судя по данным ЕФРСБ, у Вячеслава Дормидонтова не нашлось имущества, которое можно было бы продать с торгов и рассчитаться по долгам «Родника».

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш говорит, что завершение процедуры личного банкротства Вячеслава Дормидонтова само по себе не означает автоматического списания всех его долгов: «По общему правилу гражданин после реализации имущества освобождается от непогашенных требований кредиторов, однако закон о банкротстве предусматривает важные исключения. Например, не списываются обязательства, возникшие в результате привлечения к субсидиарной ответственности, а также требования о взыскании убытков, причиненных юридическому лицу руководителем, участником или членом органов правления. Эти исключения направлены на то, чтобы персональное банкротство не становилось способом ухода от ответственности».

Как отмечает Олег Пермяков, партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры», вероятнее всего, долг перед ООО «СК “Родник”» сохранится бессрочно — взыскание будет обращаться на будущие доходы и вновь приобретаемое имущество, а обязательство войдет в наследственную массу.

Сабрина Самедова