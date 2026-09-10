Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tiffany & Co Фото: Tiffany & Co

Неожиданный поворот: ведущие СМИ о моде, рассказывая о главном фэшн-событии в Нью-Йорке, вдруг выходят с эксклюзивом, где главный герой истории — сервис для изучения иностранных языков.

Компания выпустила лимитированную коллекцию предметов одежды и аксессуаров, на которых размещены фонетические транскрипции всех главных модных брендов. К примеру, на ярко-зеленой сумке написано как бы Hermes, но иначе — по слогам и буквами, максимально понятными англоязычным людям. Всего коллекция состоит из 7 вещей в монохромной палитре. Исполнила ее дизайнер Меган О’Кейн, очень узнаваемая персона — победительница реалити-шоу «Следующие в моде» от Netflix.

Свою линию одежды Duolingo подкрепил другими активностями в Нью-Йорке: компания запустила наружную рекламу с тем же мотивом правильного произношения брендов, ну и отправила на улицы города свой талисман — зеленую плюшевую сову (которая живее всех живых).

Яркой затее предшествовало исследование. Duolingo и YouGov опросили более 2,6 тыс. человек и выяснили, что 62% американцев полагают, что способны произнести слова вроде Hermes, но по факту правильно это делают только 15%. Среди других сложных названий: Jacquemus, Issey Miyake, Givenchy, Comme des Garons, Loewe. В этой простой человеческой слабости оказалась сила бренда языкового сервиса.

Кстати, предметы коллекции нельзя приобрести за деньги. Гости двухдневного поп-апа могут делать ставки, демонстрируя свои достижения в Duolingo. У кого цифра на счетчике дней непрерывных занятий больше, тот и получает шанс забрать вещь. Получается, знания дороже денег.

Яна Лубнина