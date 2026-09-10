Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Театра Наций Фото: Пресс-служба Театра Наций

Театр Нации открыл презентацию предстоящего сезона перформансом «Нейротеатр. Репетиция будущего». И более чем подробным рассказом обо всех мероприятиях всех своих трех площадок. Происходило сие действо на малой сцене в пространстве театра Корша. Знаете, мне, как представителю поколения бумеров, было безумно интересно.

Полагаю, как и худруку Театра Нации Евгению Миронову. Он моложе меня всего-то года на три. Мои студенты — сплошь зумеры, для кого общение с GigaChat или другими AI столь же естественно, как для нас раньше было утреннее обращение к печатной прессе. Они отнеслись к моим рассказам о нейротеатре с сомнением. Хотя, конечно, заявленная лаборатория в Театре Нации под руководством одного из ведущих наших режиссеров Юрия Квятковского их взволновала.

Может, и кто-то из них вместе с режиссерами, драматургами, художниками, композиторами подаст заявку на участие до 11 октября, а сама резиденция пройдет в ноябре. Результаты увидим 30 января. Эту дату, в которую пройдет аж целая нейроночь, объявили на презентации. Миронов говорил о том, что ИИ — одна из самых исследуемых и обсуждаемых сейчас тем. А театр всегда и занимался тем, что брался за новое и нередко спорное. Квятковский говорил, что он сам все чаще, сталкиваясь с ИИ, с помощью лаборатории хотел бы понять, что, цитата: «Мы есть друг для друга». Пока решаем, однодневная будет или двухдневная программа.

В ходе лаборатории мы целую неделю будем слушать лекции, общаться со специалистами, взаимодействовать друг с другом. Участниками станут 30 человек, которых мы соберем. Очень забавно к концу презентации выступил Миронов, который сказал: «Я послушал о наших планах и достижениях, это круто. Как мы все это успеваем?» Будет несколько премьер. Мне наиболее интересна та, где крымовцы Маша Трегубова и Маша Смольникова, как я понял, выступят чуть ли не соавторами режиссерского решения. Напомню, первая Маша — прекрасный сценограф, вторая — прекрасная актриса. А число фестивалей, которые проводит Театр Нации по всей стране, даже не поддается исчислению, мне кажется.

Дмитрий Буткевич