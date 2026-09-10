Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Борис Криштул / РИА Новости Фото: Борис Криштул / РИА Новости

Мы нередко слышим истории про то, каким непростым бывает путь чемпиона. Но то, что прошел советский гимнаст, семикратный олимпийский чемпион Виктор Чукарин, вряд ли может оставить кого-то равнодушным. Во время войны он попал в плен, прошел 17 концлагерей, включая Бухенвальд, и чудом выжил на барже смерти, которую фашисты хотели взорвать вместе с пленными. Когда Чукарин вернулся домой, он весил меньше 40 кг.

Несмотря ни на что, гимнаст начал тренировки и через два года уже выигрывал турниры. В 1952 году в Хельсинки на первой Олимпиаде, где выступала советская команда, Виктор Чукарин стал главной звездой. Из 22 золотых медалей четыре завоевал спортсмен из Донецка, которому в тот момент уже было 30 лет. Возраст для гимнастики, мягко говоря, ветеранский.

Но самое удивительное, что на следующих играх в Мельбурне, когда спортсмену исполнилось 34 года, он снова был фантастически готов и выиграл три золота, причем стал лучшим в личном многоборье, опередив звезду мирового масштаба Такаси Оно. Японец, увидев оценки, не поверил своим глазам и сказал: «У этого человека нельзя выиграть». После этого успеха Чукарин ушел на тренерскую работу и подготовил немало международных мастеров.

Чемпион ушел из жизни в 1984 году, и во Львове, где он жил и работал, появилась улица Виктора Чукарина. И даже когда Советский Союз распался и многое на Украине переименовывали, пытаясь откреститься от советского прошлого, улица Виктора Чукарина осталась. Так же, как остались в истории гимнастики его невероятные победы.

Владимир Осипов