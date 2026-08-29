Ижевского предпринимателя оштрафовали за продажу купальников с «Малышариками»

Арбитражный суд Удмуртии взыскал с индивидуального предпринимателя из Ижевска 80 тыс. руб. в пользу ООО «Мармелад Медиа» и ООО «Продюсерский центр «Рики» за нарушения исключительных прав на персонажей из мультсериала «Малышарики». Соответствующее решение «Ъ-Удмуртия» обнаружил в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из материала суда следует, что ИП Зикриоллох Талбиев продавал детские купальники с изображением «Крошика», «Нюшеньки» и «Ежика». Контрафактный товар поручено уничтожить. Ижевский бизнесмен заплатит по 30 тыс. руб. обоим ООО, а также 20 тыс. руб. госпошлины.

Напомним, ранее в августе ижевский ИП Эльшан Искандеров заплатил около 80 тыс. руб. за использование персонажей из мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло».