9 сентября в США прошла презентация продукции Apple. Мероприятие провел новый гендиректор компании Джон Тернус. Компания представила три модели смартфонов, в том числе складную, две версии часов и наушники. Мероприятие по традиции вызвало самые разные оценки среди мировых СМИ и экспертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор Apple Джон Тернус

Фото: Carlos Barria / Reuters Гендиректор Apple Джон Тернус

Фото: Carlos Barria / Reuters

Mashable (Нью-Йорк, США) Компания Apple хочет, чтобы iPhone Duo стал вашим будильником. Не поддавайтесь на эту уловку Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения, заявил, что Duo обладает «способностью разбудить вас мягким свечением, идеально синхронизированным с вашим будильником». На изображениях, опубликованных Apple, частично Duo лежит на прикроватной тумбочке — именно там, где, по мнению многих экспертов в области здоровья и хорошего самочувствия, ему не место. Американская академия медицины сна, например, рекомендует держать телефон в другой комнате и полагаться на электронные часы. Исследования показывают, что сон рядом с телефоном может ухудшать качество сна. Во-первых, возникает искушение в последний раз пролистать ленту — будь то социальные сети или приложение магазина в поисках выгодных предложений. Пять минут могут легко превратиться в пятьдесят, сокращая тем самым время, отведенное на сон. Кроме того, даже если кажется, что использование гаджетов перед сном помогает расслабиться, всегда существует риск получить избыточную психологическую стимуляцию: мозг продолжает активно работать еще долго после того, как телефон выключен. Эксперты также полагают, что непрерывный поток уведомлений в течение дня приучает нас ждать их и ночью. Сама по себе эта привычка может ухудшить качество сна, но к такому же результату приводит и проверка телефона после случайного пробуждения.

Handelsblatt (Дюссельдорф, Германия) Что дебют Джона Тернуса говорит о будущем корпорации В своем первом крупном выступлении новый глава сосредоточился на гармонии — и на самом дорогом за всю историю смартфоне. Стратегия Apple стоит на пороге изменений. Как прошла презентация Apple Читать далее Инженер и бывший руководитель подразделения по аппаратному обеспечению начал свою первую презентацию продуктов с упоминания будущей стратегии. Его тезис: смартфон остается центральным пунктом управлений всей вашей цифровой жизнью — а искусственный интеллект (ИИ) делает его более ценным, а не лишним. Именно это доминирующее положение хотят подорвать другие корпорации. Конкуренты рассматривают умные очки или специальный ИИ-гаджет как основное устройство для ИИ-эры. Тернус делает ставку на прямо противоположное — и тем самым целенаправленно ставит на сильные стороны Apple. Новый складной iPhone Duo играет в этом будущем лишь одну из многих ролей.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Новый генеральный директор Apple представил на ежегодной презентации самого себя Джон Тернус провел свое первое крупное мероприятие в качестве главы компании стоимостью $4,5 трлн, где представил первый складной iPhone. Это был первый раз, когда публика увидела теплую и скромную манеру себя вести от генерального директора Apple. Компания из Купертино сделала несколько важных объявлений, включая презентацию ее первого складного телефона iPhone Duo, а также обновления обычных iPhone, линеек наушников AirPods и часов Apple Watch. Президент и старший аналитик Technalysis Research Боб О’Доннел заявил: «Хотя разработка таких продуктов, как давно ожидавшийся складной iPhone, требует некоторого времени, тот факт, что именно новый гендиректор Джон Тернус представил его миру, имеет огромное символическое значение, так как показывает, что под его руководством начинается новая эра более интересных новых продуктов».

The Korea Herald (Сеул, Южная Корея) Почему первая складывающаяся модель Apple — это самый зависимый от Южной Кореи iPhone? Apple годами ждал, чтобы складывающиеся смартфоны стали достаточно качественными для того, чтобы можно было сделать такой iPhone. Когда же компания наконец созрела для этого шага, она доверила производство компонента, обеспечивающего складывание смартфона, одному единственному поставщику: Samsung Display. Теперь у представленного в среду iPhone Duo стоимостью от $1999 очень необычный профиль цепочки поставщиков. Apple по-прежнему закупает основные компоненты в разных странах мира. Но для детали, которая наиболее тесно связана с его новым форм-фактором, оказывается практически невозможно найти замену где-либо, кроме Южной Кореи.

Я бы заплатил и $1999 за iPhone. И вам советую

Apple продаст каждое устройство, которое произведет, и по моему прогнозу именно этот смартфон откроет дорогу всей категории. Как и во всем, что Apple делала на протяжении последнего десятилетия или около того, сама концепция — складной телефон — далеко не нова. Это просто более качественно собранная версия чужой идеи. Компания не изобретала MP3-плеер, смартфон, планшет или смарт-часы. iPod, iPhone, iPad и Apple Watch выходили на рынок на годы позже конкурентов, но в итоге именно они определяли свои категории. То же самое произойдет и сейчас.

Реализация этого привычного сценария теперь ложится на плечи нового босса. Ставки высоки для Джона Тернуса, который занимает пост генерального директора всего девять дней. Он получил торжественную эстафету на сцене от бывшего главы Apple Тима Кука и представил Duo под фирменное эппловское «и еще кое-что», получив свой собственный «момент Стива Джобса».

Этот выбор аппаратного обеспечения многое говорит о новом боссе Apple. Он инженер, и Duo — это телефон, созданный инженером: шарнир, состоящий более чем из 100 компонентов, титановая пластина под дисплеем и клейкие материалы, которые позволяют слоям экрана скользить друг относительно друга, словно страницы книги.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик