Экс-генконсула Азербайджана в Екатеринбурге обвинили в контрабанде золота

Султан Гасымов, ранее занимавший пост генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, обвиняется в незаконном перемещении через границу золота в особо крупном размере. Об этом сообщило информационное агентство APA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информполитики губернатора Свердловской области Фото: Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Расследованием занимается Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана. По имеющимся данным, материальный ущерб от действий господина Гасымова составляет 200 тыс. манатов, что эквивалентно примерно 10 млн руб. В ближайшее время материалы дела будут переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Султан Гасымов работал генконсулом Азербайджана в Екатеринбурге в период с 2009 по 2016 год. С 2016 по 2024 год был генеральным консулом Азербайджана в Санкт-Петербурге. В октябре 2024 года был отозван с должности.