Университет «Иннополис» занял первое место по качеству приема среди региональных вузов без учета Москвы и Санкт-Петербурга. Средний балл зачисленных на бюджет первокурсников в этом году составил 89,2, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Иннополис» стал лидером по качеству приема в региональные вузы

Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ «Иннополис» стал лидером по качеству приема в региональные вузы

Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ

Данные приемной кампании проанализировало Минобрнауки. Второе место занял Новосибирский государственный университет со средним баллом 84,4, третье — Казанский государственный медицинский университет с 80,3.

В топ-5 также вошли Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Алферова и Казанский федеральный университет (по 79 баллов).

Анна Кайдалова