«Россети Тюмень» назначили именные стипендии студентам Тюменского макрорегиона

«Россети Тюмень» назначили именные стипендии 37 студентам из учреждений высшего и среднего профессионального образования Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. На конкурсные места в этом году претендовали 58 старшекурсников. Эксперты энергокомпании отобрали получателей корпоративной поддержки, оценив средний балл успеваемости кандидатов и их достижения в образовательной и общественной деятельности.

В этом году стипендиатами стали студенты 11 ключевых учебных заведений-партнеров компании, в том числе Тюменского индустриального, Сургутского и Нижневартовского государственных университетов и Новоуренгойского многопрофильного колледжа. Директор по управлению персоналом «Россети Тюмень» Павел Юшко подчеркнул, что помимо ежемесячной стипендии учащиеся получили приоритетное право трудоустройства на вакантные должности. «Ребята смогут еще до окончания обучения познакомиться с возможностями карьерного роста в системообразующей электросетевой компании – пройти оплачиваемую стажировку, производственную и преддипломную практики, а также поработать в составе студенческого отряда «Энергетик», – добавил руководитель.

«Для наших студентов именная стипендия от «Россети Тюмень», – это не просто весомая материальная поддержка, а мощный карьерный лифт. Особенно ценно, что ребята получают не только деньги, но и гарантированную практику с понятной перспективой трудоустройства. Такое тесное взаимодействие бизнеса и образования позволяет нам готовить востребованных специалистов, которые точно знают, где будут применять свои знания после получения диплома», – отметила директор Урайского политехнического колледжа Татьяна Пшеницына.

Подготовка молодых специалистов – одно из приоритетных направлений кадровой политики «Россети Тюмень». Системообразующая энергокомпания непрерывно развивает сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессионального образования: с 2021 года участниками стипендиальной программы стали 166 учащихся, а 68 из них уже выбрали предприятие в качестве первого места работы.

АО «Россети Тюмень»