Другие регионы просят у Нижегородской области старые трамваи

Правительство Нижегородской области получает обращения из других регионов с просьбой безвозмездно передать старые трамваи, сообщили «Ъ-Приволжье» в компании-перевозчике ООО «Экологические проекты». Решения по этим обращениям пока не приняты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ранее губернатор Глеб Никитин сообщал, что после модернизации трамвайной сети в Нижнем Новгороде будут ходить только новые трамваи.

В компании-перевозчике уточнили, что часть старых вагонов спишут и утилизируют, так как они имеют разрушения кузовов и не подлежат восстановлению. Вагоны, находящиеся в работоспособном состоянии, законсервированы.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижний Новгород поступили все 170 трамваев «МиНиН», вывод их всех на маршруты запланирован на 2028 год — после завершения реконструкции трамвайных путей и актуализации маршрутной сети.

Несколько лет назад Нижний Новгород сам принимал старые трамваи — более 20 вагонов безвозмездно передали власти Москвы.

Ирина Швецова