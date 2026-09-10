В Оренбуржье из сгоревшего заповедника массово сбежали крупные звери и птицы

Крупные животные и птицы массово покинули территорию заповедника в Оренбургской области на фоне ландшафтного пожара. Как сообщил «ЪВолга» начальник отдела охраны заповедных территорий Иван Чуриков, зону огня покинули косули, барсуки, зайцы, лисы, а также пернатые обитатели степи. Данных о погибших животных на данный момент не зафиксировано. Травяной покров на выгоревшей территории уничтожен, однако деревья уцелели — верхового пожара не произошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Огнем уничтожено 4,5 тыс. га «Буртинской степи» — почти 12 % общей площади охраняемой территории. Полностью сгорела экологическая тропа «Где живет бобр» вместе с инфраструктурой, стендами и смотровыми площадками. Пожар возник 5 сентября на сопредельных территориях и стремительно распространялся изза аномальной жары и порывов ветра. В течение двух с половиной суток госинспекция и оперативная группа вели непрерывную работу, стараясь не допустить перехода пламени на «Буртинскую степь», но полностью избежать потерь не удалось. Сотрудникам удалось отстоять служебную инфраструктуру — дома, ангары, кордоны и крупную туристическую беседку: здания защищали, непрерывно обливая водой с помощью мотопомп.

Восстановление степи будет естественным: рекультивационные работы на территории заповедника не допускаются. Поскольку корневая система растений не нарушена, зеленый покров может появиться уже в текущем году. Вопрос восстановления туристической тропы пока не решен — рассматриваются варианты спонсорской помощи или федерального финансирования.

По оценке господина Чурикова, утрата тропы не скажется на туристическом потоке: к моменту восстановления следы пожара исчезнут, а трава успеет вырасти. Сезон посещений заповедника открывается в начале мая и длится до сентября в зависимости от погоды.

Пламя также угрожало участку «Предуральская степь», где находится Центр реинтродукции лошади Пржевальского, и участку «Айтуарская степь» — огонь зашел в поселок Маячный, где тушение продолжается до сих пор.

Яна Вежлева