Пожар в заповеднике Оренбуржья уничтожил 4,5 тысяч гектаров «Буртинской степи»
Крупный ландшафтный пожар, возникший на территории заповедников Оренбургской области в Беляевском районе, удалось локализовать. Угроза распространения огня на охраняемые участки снята, обстановка стабилизирована. Объектам причинен значительный ущерб, сообщают представители государственного природного заповедника «Оренбургский».
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Очаг возгорания возник 5 сентября на сопредельных с заповедником территориях. Борьбу с огнем вели силы МЧС, лесной охраны и добровольных пожарных команд, но из-за аномальной жары и порывов ветра до 24 м/с пламя быстро распространилось на соседние территории. Госинспекция заповедников и оперативная группа в течение 2,5 суток непрерывно работали, чтобы не пропустить огонь к участку «Буртинская степь».
Тем не менее, огонь уничтожил 4,5 тыс. га «Буртинской степи» — почти 12% общей площади заповедника. Полностью сгорела экологическая тропа «Где живет бобр» вместе с инфраструктурой, стендами и смотровыми площадками. При этом хозяйственную постройку и технику удалось сохранить.
Пламя также подступало к участку «Предуральская степь», где находится Центр реинтродукции лошади Пржевальского. 8 сентября велась борьба с западным фронтом огня, чтобы не допустить его перехода на эту территорию. Кроме того, пожар угрожал участку «Айтуарская степь» — огонь распространился на территорию поселка Маячный, где в настоящее время продолжается тушение огня.
Параллельно 6 сентября возгорание возникло в Башкортостане рядом с заповедником «Шайтан-Тау». На тушении были задействованы силы республики, госинспекция оренбургских заповедников, пять волонтеров и команда национального парка «Бузулукский бор». К 9 сентября ситуацию удалось стабилизировать.
Для ликвидации всех пожаров в регионе задействована усиленная группировка — более 260 человек и 60 единиц техники, включая вертолет Ми-8 с водосливным устройством и самолет Ил-76.