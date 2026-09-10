Пожар в заповеднике Оренбуржья уничтожил 4,5 тысяч гектаров «Буртинской степи»

Крупный ландшафтный пожар, возникший на территории заповедников Оренбургской области в Беляевском районе, удалось локализовать. Угроза распространения огня на охраняемые участки снята, обстановка стабилизирована. Объектам причинен значительный ущерб, сообщают представители государственного природного заповедника «Оренбургский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Очаг возгорания возник 5 сентября на сопредельных с заповедником территориях. Борьбу с огнем вели силы МЧС, лесной охраны и добровольных пожарных команд, но из-за аномальной жары и порывов ветра до 24 м/с пламя быстро распространилось на соседние территории. Госинспекция заповедников и оперативная группа в течение 2,5 суток непрерывно работали, чтобы не пропустить огонь к участку «Буртинская степь».

Тем не менее, огонь уничтожил 4,5 тыс. га «Буртинской степи» — почти 12% общей площади заповедника. Полностью сгорела экологическая тропа «Где живет бобр» вместе с инфраструктурой, стендами и смотровыми площадками. При этом хозяйственную постройку и технику удалось сохранить.

Пламя также подступало к участку «Предуральская степь», где находится Центр реинтродукции лошади Пржевальского. 8 сентября велась борьба с западным фронтом огня, чтобы не допустить его перехода на эту территорию. Кроме того, пожар угрожал участку «Айтуарская степь» — огонь распространился на территорию поселка Маячный, где в настоящее время продолжается тушение огня.

Параллельно 6 сентября возгорание возникло в Башкортостане рядом с заповедником «Шайтан-Тау». На тушении были задействованы силы республики, госинспекция оренбургских заповедников, пять волонтеров и команда национального парка «Бузулукский бор». К 9 сентября ситуацию удалось стабилизировать.

Для ликвидации всех пожаров в регионе задействована усиленная группировка — более 260 человек и 60 единиц техники, включая вертолет Ми-8 с водосливным устройством и самолет Ил-76.